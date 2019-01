PMs gravam mulheres durante abordagem policial em Manaus

As imagens viralizaram nas redes sociais e uma delas tenta “relaxar” a abordagem frisando que é amante de um servidor da SSP-AM | Autor: Portal Em Tempo

Manaus - Duas mulheres, identificadas apenas como "Carla" e "Iara", foram abordadas por uma guarnição da Polícia Militar, na Zona Centro-Sul de Manaus, nesta semana. Umas das mulheres chegou a afirmar que era amante de um servidor da Segurança Pública do Amazonas. Ela ainda insinuou que os policiais queriam dinheiro.

O fato aconteceu na rua Guilherme Paraense, no bairro Adrianópolis. Os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando se depararam com as duas mulheres apresentado sinais de embriaguez, em um carro.

Durante a abordagem, o militar grava os argumentos da mulher em vídeo. Carla afirma que ela não poderia ser presa porque era amante de um homem, identificado apenas como "João Vitor ", que seria da secretaria de Segurança Pública.

Por sua vez, Iara tenta amenizar a situação, porém Carla se mostra inconformada com os procedimentos dos PMs. Conforme o vídeo, as duas mulheres apresentam sinais de embriaguez e Iara era quem conduzia o veículo.

Ao verificar os documentos do carro, a guarnição notou irregularidades no automóvel como atraso na documentação desde 2015. Em seguida, a gravação foi encerrada.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Amazonas. A corporação enviou um e-mail informando que, apesar do conteúdo do vídeo, não há elementos suficientes para a instituição informar qual o desfecho do caso.

Leia mais:

Assassinado de personal trainer é procurado pela polícia em Manaus

Vídeo: travesti bate em cliente e ameaça quebrar carro, na Compensa