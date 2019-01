PM reage a assalto, toma arma e atinge um suspeito em Manaus

Os dois assaltantes conseguiram fugir com a motocicleta do sargento | Foto: Divulgação

Manaus - Um sargento da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (15), após três homens tentarem roubar a sua motocicleta, reagiu e atirou três vezes contra os assaltantes. O fato ocorreu na rua K, conjunto Canaranas 1, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Um dos bandidos foi baleado e os demais conseguiram fugir.

Segundo policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os infratores estavam em uma Kombi, que havia sido roubada com cosméticos no bairro Mutirão, Zona Leste. Dois infratores abordaram o sargento e exigiram que ele entregasse a chave da motocicleta. Outro suspeito era responsável por observar a rua.

"O sargento reagiu e levou várias coronhadas, mas conseguiu tomar a arma do infrator e efetuar três disparos em um dos assaltantes. O assaltante e o sargento foram para o Hospital Platão Araújo", disse a equipe.

Os outros dois assaltantes conseguiram fugir com a motocicleta do sargento. Policiais estão nas ruas de Manaus em busca de capturar o restante do bando.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, o sargento era da reserva e está recebendo atendimento médico.

