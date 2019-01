Força Tática detêm dupla com quase quatro quilos de entorpecentes

A dupla e o material apreendido foram conduzidos ao 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais da Força Tática detiveram na madrugada desta terça-feira (15), uma mulher de 24, e um homem de 25 anos, suspeitos dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. O fato aconteceu na rua sete, da invasão do castanhal, no bairro União, zona centro sul.

Segundo informações dos policiais, a equipe que realizava patrulhamento ostensivo de área, recebeu denúncia via linha direta da Força tática, relatando que no local havia um intenso comércio de entorpecentes. Durante a abordagem os policiais encontraram no local

1.090 quilos de supostamente oxi, 2.690 quilos de supostamente pasta base de cocaína, 0.5 gramas de supostamente pó de cocaína, 0.5 gramas de supostamente maconha, 80 gramas de supostamente oxi, uma balança de precisão, uma moto cg titan preta e uma espingarda calibre 36. Totalizando 3.875 quilos de material entorpecente.

O comandante da Força Tática, coronel Klinger Paiva, enfatizou que a ação foi resultado da participação da população e do trabalho ostensivo realizado pela polícia. “A população deve continuar confiando na polícia militar, e sempre denunciar para que, com a parceria entre polícia e comunidade possamos cada vez mais, otimizar o trabalho realizado pelo sistema de segurança pública do nosso estado”.



A dupla e o material apreendido foram conduzidos ao 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

