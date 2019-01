Jovem é executado em feira do Nossa Senhora de Fátima

Rodrigo não resistiu e morreu no local | Foto: Johny Vasconcelos





Manaus - Um jovem, identificado como Rodrigo Reis de Souza, de 19 anos, foi morto com três tiros em um estabelecimento comercial, na tarde desta terça-feira (15), dentro da Feira da Bondade, localizada na rua Alameda Esperança, bairro Nossa Senhora de Fátima 1, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, que não quiseram se identificar, a vítima estava trabalhando no local e, ao ver os homens armados se aproximando, correu para dentro do estabelecimento. O jovem foi alcançado por um dos infratores e executado com três tiros, que atingiram a cabeça, o pescoço e a mão dele.

Ainda de acordo com as testemunhas, o pai da vítima havia alugado o ponto há dois meses para o jovem trabalhar. Rodrigo não resistiu e morreu na entrada do estabelecimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas o jovem já estava morto.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) deve investigar o caso. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

