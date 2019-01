Tio que assediava sobrinha desde os cinco anos é apreendido no AM

Manaus - Um jovem de 19 anos foi apreendido por volta das 8h desta terça-feira (15), na casa onde morava, situada na rua Baltazar da Rocha, segunda etapa do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, pela Polícia Civil do Amazonas, que cumpriu mandado de busca e apreensão, por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

Segundo a polícia, o delito aconteceu em 2016. Na época, o jovem tinha 16 anos e obrigou a sobrinha de 12 anos a praticar sexo oral nele, no momento em que ele assistia vídeos de teor sexual.

Ouvida em termo de declaração, a vítima relatou que o tio a assediava desde quando ela tinha cinco anos de idade, mas ela não tinha coragem de denunciá-lo com receio da reação dos familiares, segundo a delegada.

Conforme a titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Elizabeth de Paula,o mandado de busca e apreensão foi expedido no dia 29 de agosto de 2018, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Juizado da Infância e Juventude Infracional (Jiji). "Cumprimos a ordem judicial na manhã desta terça-feira (15/01), por volta das 8h. Encontramos o rapaz na casa onde ele morava e o conduzimos até à especializada”, relatou.

Ao término dos trâmites legais na Deaai, o jovem será encaminhado ao Centro Socioeducativo de Semiliberdade Masculino, localizado na Alameda A do Conjunto Álvaro Neves, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

*Com informações da assessoria

