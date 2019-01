Polícia prende motoboy denunciado por ameaçar e bater na ex-mulher

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), sob o comando da delegada Débora Mafra, titular da unidade policial, cumpriu, na manhã desta terça-feira (15), por volta das 7h, mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva, em nome de um motoboy de 42 anos.

Conforme a delegada, o infrator foi denunciado por ameaçar de morte e agredir fisicamente a ex-companheira dele, uma mulher de 32 anos.

De acordo com a autoridade policial, o motoboy foi preso na casa onde morava, situada no Conjunto Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

“A ex-companheira dele já registrou cerca de seis Boletins de Ocorrência (BOs) contra ele, por lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

Ele já foi denunciado por agredir a vítima com socos, ameaçá-la de morte com uma faca e, até mesmo, ter afirmado que daria um tiro nela. Agora conseguimos efetuar a prisão dele”, explicou Mafra.

A titular da DECCM ressaltou que a vítima conviveu com o infrator por três anos e teve um filho com o agressor. Eles estão separados há dois anos.

O mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva em nome do motoboy foi expedido no dia 27 de setembro de 2018, pela juíza Margareth Rose Cruz Hoagen, no Plantão Criminal.

Ao término dos procedimentos cabíveis na DECCM, o homem será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

