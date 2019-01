Após obter dívida com traficante, jovem é preso por estelionato no AM

Manaus - Após se passar por funcionário de uma empresa de energia, um jovem identificado como Mateus José Alves de Souza, de 21 anos, foi preso pela polícia de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros da capital), na manhã desta segunda-feira (14), por volta das 11h. Ele foi denunciado por enganar populares com a promessa de vagas de emprego. Mateus teria feito uma dívida de R$ 1,6 mil com um traficante daquela região e, temendo pela própria vida, decidiu aplicar o golpe no local.

De acordo com o delegado Jony Leão, da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Mateus foi preso em um hotel, naquele município, no momento em que cobrava R$ 10 às pessoas que o aguardavam na expectativa de obterem um emprego. Conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, o homem confirmou ter contraído dívida com um traficante local.

“O traficante orientou Mateus sobre o que ele deveria fazer para levantar o dinheiro devido. Então, Mateus foi até uma rádio da cidade para fazer propaganda sobre a falsa contratação de pessoas para uma empresa de energia. No hotel onde estava aplicando o golpe, o infrator não possuía qualquer tipo de identificação da empresa, como um crachá, e cobrava R$ 10 por pessoa. Quando foi preso, ele já havia levantado R$ 290 e repassado ao traficante R$ 180”, explicou Leão.

Durante o depoimento, o suspeito alegou que se propôs a praticar o golpe porque não queria comercializar drogas, pois já havia sido torturado para que aceitasse vender substâncias ilícitas na cidade e teria recusado. Mateus foi autuado em flagrante por estelionato.

Esclarecimento

O titular da unidade policial faz um alerta para que a população não caia nesse tipo de golpe. “Quando uma empresa abre uma seleção para qualquer vaga de emprego, não pode cobrar por isso. Desconfie de promessas de trabalho ou de benefício em que seja necessário fazer algum tipo de pagamento antecipado”, advertiu.

