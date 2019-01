Após fazer família refém, assaltante morre em troca de tiros com a PM

Manaus - Um homem morreu durante troca de tiros com a polícia, após fazer uma família refém na noite desta terça-feira (15), em uma casa localizada na rua cinco de maio, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Outros dois suspeitos foram presos e levados para a delegacia.

De acordo com policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe recebeu a informação via Ciops que uma família estava sendo feita refém dentro de uma mercearia naquela localidade, e em seguida se deslocou até o local.

"Ao chegar lá, constatamos a veracidade dos fatos, tentamos intervir para não ferir ninguém da família, e durante a abordagem policial houve troca de tiros com a equipe, que recusou a injusta agressão", explicou um PM, que preferiu não se identificar.

Ainda conforme os policiais, eram cerca de cinco homens dentro da residência fazendo a família refém, fortemente armados. Durante a troca de tiros, dois foram presos e levados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

"Esse é um grupo especializado em assaltos na região, eles sabem que as pessoas guardam dinheiro dentro de casa e acabam agindo dessa forma, entrando nas residências e se tiver pessoas, fazem refém", explicou o PM.

O corpo do assaltante foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), do necrotério do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

