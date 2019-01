Mais um assaltante que manteve família refém é morto em Manaus

Manaus - Outro homem envolvido no assalto com reféns a uma residência localizada no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, morreu na noite desta terça-feira (15), durante troca de tiros com a polícia. Uma denuncia anônima fez os policiais chegarem até o suspeito.

De acordo com os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após a primeira troca de tiros, alguns suspeitos teriam conseguido fugir. Ainda na mesma noite, os policiais receberam a denúncia anônima informando onde estava um outro suspeito de participar do assalto com reféns.

"Nossa equipe foi até um ramal localizado no Val Paraíso e conseguiu encontrar o homem, que ao avistar a viatura começou a atirar contra a equipe. Para salvaguardar a vida dos policiais, foi necessário revidar e durante a troca de tiros, ele foi alvejado", explicou o PM.

Ainda conforme a polícia, o homem ainda foi levado, dentro da viatura, para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na unidade hospitalar.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) do necrotério da unidade hospitalar.

