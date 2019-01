'Vendados e agredidos', diz comerciante mantido refém em Manaus

Manaus - "Fomos amarrados, amordaçados, vendados e agredidos pelo grupo que fez a minha família refém", disse o comerciante de 36 anos, Rosivan Leocádio, morador da residência onde uma família de aproximadamente seis pessoas forma feitas reféns na noite desta terça-feira (15), no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a vítima, ele estava consumindo bebida alcoólica com um cliente na frente do comércio, quando os suspeitos chegaram todos encapuzados.

"Eles chegaram mandando entrar, pedindo dinheiro, colocaram todos para dentro de casa, nos amarraram e agrediram toda a minha família" explicou o comerciante.

A vítima foi levada até o prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestou depoimento e reconheceu os assaltantes, que também estavam presentes na delegacia | Foto: Reprodução

O grupo ainda conseguiu levar cerca de mil reais e até alguns aparelhos eletrônicos como televisão. Somente após sair da residência, durante a fuga, que houve troca de tiros. Dois morreram, três foram presos, um menor apreendido e um continua foragido.

A vítima foi levada até o prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestou depoimento e reconheceu os assaltantes, que também estavam presentes na delegacia.

Entenda o caso

De acordo com policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe recebeu a informação via Ciops que uma família estava sendo feita refém dentro de uma mercearia no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, e em seguida se deslocou até o local.

Dois morreram, três foram presos, um menor apreendido e um continua foragido | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

"Ao chegar lá, constatamos a veracidade dos fatos, tentamos intervir para não ferir ninguém da família, e durante a abordagem policial houve troca de tiros com a equipe, que recusou a injusta agressão", explicou um PM, que preferiu não se identificar.

Ainda conforme os policiais, eram cerca de cinco homens dentro da residência fazendo a família refém, fortemente armados. Durante a troca de tiros, dois foram presos e levados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

"Esse é um grupo especializado em assaltos na região, eles sabem que as pessoas guardam dinheiro dentro de casa e acabam agindo dessa forma, entrando nas residências e se tiver pessoas, fazem refém", explicou o PM.

Leia mais:

Após fazer família refém, assaltante morre em troca de tiros com a PM

Mais um assaltante que manteve família refém é morto em Manaus

Fast presta homenagem ao jogador que foi assassinado em Manaus