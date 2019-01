Traficante tenta roubar ponto de rival e acaba preso na Cidade de Deus

Manaus - Elias Rocha Oliveira, conhecido como "Boca de Neném", foi preso na tarde dessa terça-feira (15), por policiais civis do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.



De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 13° DIP, Elias é um traficante conhecido. Ele passou atuar na rua Atlético Mineiro, local em que era de domínio do traficante rival Emerson Weslei, preso pela mesma equipe de investigação no dia 8 de dezembro de 2018.

"A prisão de Elias aconteceu após denúncias anônimas informando que a rua Atlético Mineiro havia voltado a ser dominada pelo tráfico de drogas", explicou o delegado Ricardo Cunha.

Diante das informações, a equipe de investigação do 13° DIP monitorou a boca de fumo, e prendeu Elias quando ele se preparava para iniciar as atividades ilícitas.

Com o traficante, os policiais civis apreenderam 136 trouxinhas de oxi, uma porção média de maconha e uma balança de precisão.

Elias foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para audiência de custódia.

