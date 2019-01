Garoto de 11 anos é detido com pistola dentro de ônibus, em Manaus

De acordo com a polícia, os passageiros desconfiaram a atitude do trio e denunciaram pelo aplicativo "Aviso Polícia" | Foto: Divulgação

Manaus - Um garoto de apenas 11 anos foi detido, na noite dessa terça-feira (15), com uma pistola dentro de um ônibus do transporte público de Manaus. O fato aconteceu por volta das 21h, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da cidade. Um jovem de 18 anos e outro de 17 anos também foram detidos.

Os passageiros relataram à polícia que o trio entrou no ônibus da linha 449 no Centro da capital. O comportamento dos jovens chamou a atenção de um passageiro, que desconfiado acionou a polícia pelo aplicativo "Aviso Polícia".

O alerta chegou ao conhecimento do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que imediatamente enviou uma equipe policial ao local. O veículo foi abordado nas proximidades da Arena da Amazônia.

Durante a abordagem, os policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram a pistola com o garoto. A arma estava com quatro munições.

A polícia informou que os três já tinham passagem pela polícia por outros delitos, inclusive roubos.

Aplicativo

O aplicativo "Aviso Polícia" é uma ferramenta que funciona como "botão do pânico", criado pela Secretaria Pública de Segurança do Amazonas (SSP-AM).

O dispositivo visa ajudar a suspeita de assalto a ônibus do transporte coletivo de Manaus. Uma vez solicitada, a ferramenta aciona a viatura mais próxima da ocorrência. Com a implantação, mais de 16,8 mil usuários já se cadastraram no sistema.

