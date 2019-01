Presa mulher envolvida em latrocínio tentado de sargento da PM

Bárbara foi apresentada na manhã desta quarta-feira | Foto: Josemar Antunes





Manaus - "Eu já fui na intenção de roubar, mas não imaginava que a vítima fosse policial. A minha ideia e também do meu comparsa era roubar um carro para praticar assaltos". Foi com sinceridade que Bárbara Stefanes de Oliveira, de 27 anos, argumentou sobre o latrocínio tentando contra um sargento da reserva da Polícia Militar do Amazonas, um homem de 47 anos. O fato aconteceu por volta das 14h, em um conjunto habitacional do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Bárbara foi apresentada na manhã desta quarta-feira (16), durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). De acordo com o delegado Paulo Martins, ela se apresentou na unidade policial relatando que estava fugindo de uma perseguição policial.

"Ela estava num desespero porque tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, estavam no seu encalço. Bárbara já tinha ciência que o comparsa estava baleado e, diante da situação, ela não teve outra alternativa e resolveu se entregar aqui no prédio da homicídios", disse o delegado.

Segundo a polícia, na fuga, Bárbara tinha interesse de esconder a motocicleta, modelo Honda, de cor preta e placa não divulgada, pertencente ao sargento. Ela inicialmente abordou a vítima e logo em seguida o adolescente surgiu anunciando assalto portando uma arma de fogo.

Durante a ação, conforme a polícia, a vítima foi levada para uma área de mata e depois agredida com coronhadas pelo adolescente de 16 anos. O sargento da reserva reagiu travando luta corporal e efetuou tiros contra os criminosos. O adolescente foi baleado e levado para o hospital. Com eles, foi recuperado um revólver calibre 32.

Bárbara declarou que ficou conversando com a vítima sem imaginar que fosse um policial. Em seguida, o adolescente anunciou o assalto. Depois dos tiros, a mulher subiu na moto e fugiu.

"Depois dos tiros, eu fugi na moto da vítima. Ao chegar em casa, eu pedi para uma amiga ir ao local, em outra moto, para verificar como estava o caso. Após saber que a vítima era policial, eu fiquei com medo e resolvi me entregar. Na verdade, a nossa intenção era roubar um carro", explicou a mulher.

Bárbara ressaltou que era usuária de drogas e tinha passagem pela polícia. Ela foi autuada em flagrante por latrocínio tentando e será apresentada em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

Já o adolescente após receber alta, irá responder por ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentando. Ele ficará à disposição da justiça na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

