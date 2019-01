Em Manaus, jovem é morto 24h após ver primeira filha nascer

O jovem foi morto dentro da casa dele, no bairro Novo Israel | Foto: Isac Sharlon





Manaus - O jovem Matheus de Souza, de 24 anos, foi assassinado, na manhã desta quarta-feira (16), com seis facadas. O crime foi na residência dele, situada na rua Monte Cristo, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Ele ainda assistiu ao nascimento da primeira filha, ocorrido há menos de 24h.

De acordo com a sogra de Matheus, uma cabeleireira de 40 anos, a única testemunha ocular do crime é um deficiente auditivo.

“Um mudo, que mora próximo à casa onde o crime ocorreu, conta que viu meu genro por volta das 8h agonizando na porta da casa, com as mãos no abdômen e muito sangue. Ele diz que depois da cena foi até a minha casa, bateu na porta, mas ninguém abriu. Ele ainda narra [em linguagem de sinais] que viu dois homens saindo da casa, porém essas informações ele fala na linguagem de sinais dele, que a gente não compreende muito bem, infelizmente”, informa a mulher.

A cabeleireira ressalta que o rapaz assistiu ao nascimento da filha na última terça (15), por volta das 5h da manhã.

“A minha filha ainda não sabe. Estamos poupando ela por causa do resguardo pós-operatório. É a primeira filha dele e infelizmente não vai poder conviver com o pai”, lamenta a mulher.

Matheus viu a primeira filha nascer na terça-feira





Segundo a profissional de beleza, o genro era uma pessoa tranquila, não era envolvida com o mundo do crime e havia acabado de ser aprovado em uma seleção de emprego.

“Ele estava desempregado, mas ontem fez um entrevista de emprego e foi aprovado. A documentação seria entregue hoje na empresa. Lamento muito porque ele não era uma pessoa do mal, sempre foi um bom filho, um bom genro e uma ótima pessoa”, lembra ela.

O corpo de Matheus foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, por volta das 13h, pois a família dele demorou para ser avisada sobre o crime.

“O mudo conta que foi na minha casa por volta das 8h, mas a gente só ficou sabendo próximo de meio-dia, quando duas crianças avisaram que havia sangue escorrendo por baixo da porta”, conta a mulher.

Segundo ela, o genro foi ferido com uma faca de pão e alguns objetos foram levados do imóvel. “Eles usaram uma faca de serra e levaram alguns objetos, entre eles uma TV e um notebook. Os dois quartos da casa estavam todos revirados”, detalha a mulher.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A suspeita inicial da polícia é de que o crime seja um latrocínio (roubo seguido de morte), porém informações da família da vítima repassadas aos policiais podem gerar uma nova linha de investigação. Conforme familiares, o jovem estava casado há dois anos, mas o ex-companheiro da esposa chegou a fazer ameaças.

“Esse ex-companheiro da esposa dele já ameaçou os dois. Mas, recentemente, estava tudo tranquilo e as ameaças haviam cessado”, conta um integrante da família da vítima.

