Pânico: tiroteio no Alvorada deixa um morto e dois feridos em Manaus

Manaus - Um homem identificado como Wesley J. M. M, de 24 anos, morreu na noite desta quarta-feira (16), enquanto estava em um bar localizado na rua B, no Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima estava com outras duas pessoas, que também foram atingidas pelos disparos.

De acordo com testemunhas, um veículo modelo Sandero, de placa não identificada, com homens encapuzados, que desceram do carro e começaram a atirar contra as pessoas que estavam no local.

As outras duas vítimas, identificadas como Thyago Almeida Machado, de 33 anos, e Aldair Lucas Gonçalves dos Santos, de 25 anos, foram levados junto com Wesley para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada. Thyago foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Aldair recebeu alta ainda no SPA.

O corpo de Wesley foi removido do necrotério do SPA pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.

