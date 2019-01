Homens invadem casa e matam jovem com 11 tiros na cabeça em Manaus

Manaus- Com mais de 15 tiros pelo corpo, um jovem identificado como L. S. da C, de 18 anos, foi morto dentro da casa onde morava, localizada na rua Maués, no Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus, na noite desta quarta-feira (16). Os suspeitos de cometerem o crime fugiram do local sem serem identificados.

De acordo com relatos de testemunhas para os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava na frente de casa quando foi abordado por dois homens fortemente armados, que realizaram mais de 15 disparos.

Ainda conforme a polícia, mesmo baleado, a vítima correu para dentro de casa, se escondeu no quarto e mesmo assim, teve a porta arrombada pelos criminosos. "Onze disparos atingiram somente a cabeça da vítima que foi a óbito no local", explicou um policial.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

