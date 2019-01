Dupla é presa com 60 quilos de maconha tipo Skank e arma em Manaus

Manaus - Victor Jersey Ladislau da silva, de 22 anos, e Daniel Machado Coloba, de 23 anos, foram presos em flagrante pela Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) nesta quarta-feira (16) com cerca de 60 quilos de maconha do tipo Skank e uma pistola 380. A prisão foi feita em um veículo da marca Fiat, modelo Siena, cor vermelho, na avenida Boulevard Alvaro Maia, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. Victor já possui passagem por tráfico de drogas.

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), coronel Azevedo, as diligências iniciaram-se após denúncia anônima feita ao número 99280-7574, WhatsApp da Rocam, que uma dupla estaria transportando entorpecentes no carro.

"Quando recebemos a informação, iniciamos o deslocamento para encontrar os infratores. Após avistarmos o veículo, com as características repassadas, abordamos a dupla na avenida Boulevard. No veículo na parte do banco traseiro havia 20 tabletes da droga, cerca de 10 quilos de maconha tipo Skank”, disse.

Ainda de acordo com o comandante, os infratores informaram que haviam mais 61 tabletes de entorpecentes em uma casa, aparentemente abandonada, na Comunidade Do Céu, bairro Nossa Senhora Aparecida, Zona Sul de Manaus. Juntando as duas quantidades de drogas somam 81 tabletes, aproximadamente 60 quilos de maconha.

Victor e Daniel foram apresentados no !2º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Eles serão encaminhados para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, situado no bairro de São Francisco, zona Sul de Manaus.

