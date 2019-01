Vídeo mostra vigilante lutando com assaltante, no Santo Agostinho

| Autor: Divulgação

Manaus - Um vigilante de 52 anos foi baleado durante um assalto em um supermercado, na noite dessa quarta-feira (16), na rua Nonato de Castro, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. Com tiros no olho e na mandíbula, João Barbosa Bentes foi levado para o hospital.

De acordo com a polícia, dois criminosos chegaram ao estabelecimento armados e, em seguida, anunciaram o assalto. O vigilante travou luta corporal com um dos suspeitos, mas acabou sendo alvejado a tiros.

Além de roubar um revólver calibre 38 do vigilante e dinheiro do caixa, quantia não especificada, a dupla ainda levou objetos dos funcionários e clientes do supermercado.

Na fuga, um dos suspeitos identificado como Wanderson Medeiros Barros, de 18 anos, foi preso por policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que deram apoio às guarnições da 8ª e 19ª Cicoms.

Com Wanderson, os policiais militares apreenderam uma arma de fabricação caseira, com uma munição deflagrada de calibre 36. Ele foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Já outro suspeito conseguiu fugir levando uma mochila com os objetos. A polícia informou que nas imagens captadas pelas câmeras de segurança é possível visualizar um carro branco usado na fuga.

O vigilante foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa, Zona Oeste, sendo posteriormente transferido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

