SSP-AM deflagra operação para prender traficantes na Compensa

Manaus - Visando o combate ao tráfico de drogas, a Secretaria de Segurança Publica do Amazonas (SSP-AM) iniciou desde as primeiras horas desta sexta-feira (18) a operação "Laborum Meta", cumprindo mandado de prisão, busca e apreensão. Mais 200 policiais militares e civis estão percorrendo nas ruas do bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a SSP-AM, a operação deflagrada é focada no combate ao tráfico de drogas. Além dos policiais, a ação envolve os servidores do Departamento Estadual de Trânsito e o Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA).

Os policiais estão percorrendo todas as ruas da Compensa | Foto: Divulgação

O secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, afirmou que a ação é a primeira de uma série de operações integradas para combater grupos criminosos, principalmente ligados ao tráfico.



"Essa operação vem se desenrolando há quatro dias e hoje é o encerramento. Nosso alvo principal são os traficantes do bairro da Compensa. Todos órgãos de segurança estão envolvidos e esta é a primeira de uma série de operações que ocorrerão com o objetivo de devolver a segurança à população de Manaus", disse Louismar Bonates.

A ação também conta com o monitoramento pelo ar | Autor: Divulgação

O comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, e o delegado geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, também acompanharam a operação.

