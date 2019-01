Passageiro reage e mata assaltante a facadas na linha 560, em Manaus

Manaus - Um homem foi morto na manhã desta sexta-feira (18), após tentar assaltar um ônibus do transporte coletivo da linha 560, da empresa Rondônia. O crime ocorreu por volta das 7h20, na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, um passageiro teria reagido a ação criminosa e travando luta corporal com o suspeito, ainda não identificado, até desarmá-lo. Em seguida, o assaltante foi esfaqueado no pescoço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte. Já o passageiro foi levado com ferimentos ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, Zona Leste da capital.

O assaltante foi morto com duas facadas | Foto: Josemar Antunes

Ao Em Tempo, um mototaxista de 39 anos, disse que presenciou a ação criminosa. Segundo o profissional do serviço de transporte urbano, o homem que morreu estava em uma motocicleta com um comparsa, que fugiu logo depois.

"O suspeito desceu da moto e depois entrou no ônibus para anunciar o assalto. Durante a ação, o passageiro reagiu tomando a faca do suspeito e depois o esfaqueou. O comparsa ainda disse: "sobe na moto, sobe na moto, mas ele já estava sem forças e caiu morto. O comparsa fugiu sem levar nada", relatou a testemunha.

A área onde estava o corpo foi isolada pela Polícia Militar. O motorista, cobrador e passageiros foram orientados a registrarem Boletim de Ocorrência no 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que o homem foi morto com duas facadas, sendo uma no pescoço e outra no tórax. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

