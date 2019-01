Traficante 'Capucho', da FDN, é preso com várias armas em Novo Airão

Manaus - Considerado como um dos líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN), Antônio Marcos Pereira Capucho, de 38 anos, conhecido como "Marquinhos Capucho", foi preso na madrugada desta sexta-feira (18), pela equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). Com ele, os policiais militares apreenderam armas e munições.

De acordo com a Rocam, a equipe recebeu denúncia anônima informando que "Marquinhos Cabeludo", como também é conhecido, estava escondido em um sítio no quilômetro 42 da AM-352, em Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus).

No sítio, onde o traficante estava, a polícia encontrou cinco armas de fogo de grosso calibre. Outras seis armas do mesmo tipo foram encontradas em uma boca de fumo de "Marquinhos Capucho", no conjunto Amazonino Mendes, conhecido como "Mutirão", bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital.

Foragido

"Marquinhos Capucho" cumpria pena por tráfico de drogas na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), mas saiu da unidade no dia 23 de abril, para cuidar da saúde, e não retornou mais. Com isso, era considerado foragido da justiça.

Líder da FDN

Conforme informações levantadas pela polícia, Marquinhos Capucho estava atuando como principal líder da FDN em Manaus. Ele tem envolvimento em vários homicídios na capital amazonense.

