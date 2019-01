Líder do Comando Vermelho na Bahia é morto em ação da SSP

O traficante e homicida Marcelo Henrique Menezes dos Santos, o “Elias Pinto”, considerado o líder do Comando Vermelho na Bahia, foi morto ao reagir ação policial na cidade de Camaçari (a 41 km de salvador).

O comparsa de "Elias Pinto", identificado como Dimas Santos do Nascimento, também morreu durante a ação. De acordo com a polícia, a dupla efetuou vários disparos de arma de fogo contra os policiais, que reagiram. Os dois foram socorridos para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiram aos ferimentos.

Investigação

De acordo com as investigações da polícia, "Elias Pinto", foi o mentor da ação que resultou na morte do Cabo PM Gonzaga no bairro da Santa Cruz, em junho de 2018. Ele ainda comandava todo o tráfico no Complexo do Nordeste de Amaralina.

Com Elias Pinto e Dimas, a polícia encontrou duas armas e 15 aparelhos celulares. Todo o material apreendido será apresentado no DHPP.

