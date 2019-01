17 pessoas são capturadas em operação da SSP-AM no bairro Compensa

As buscas foram intensificadas no bairro Compensa | Foto: Josemar Antunes

Manaus – Os três dias da operação “Laborum Meta”, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, resultou na captura de 16 pessoas, entre homens e mulheres em cumprimento a mandados de prisão, busca e apreensão por diversos crimes. Na mesma ação finalizada nesta sexta-feira (18), um adolescente de 15 anos foi apreendido, além de armas, drogas e materiais oriundos de roubo.

A operação com foco de combater o tráfico de drogas e entrada de armas de fogo no bairro mobilizou mais de 400 servidores da segurança pública. Os policiais militares e civis cumpriram 16 mandados expedidos pela Justiça do Amazonas, sendo quatro das prisões em flagrante, além de um adolescente apreendido.

Parte do material apreendido | Foto: Josemar Antunes

Entre os presos, 13 homens e três mulheres, sendo três pelo crime de homicídio. Outras pessoas foram detidas e indiciadas após prestarem depoimento no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

A ação ainda contou com apoio do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), que fez o monitoramento do espaço aéreo. Já o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) montou barreiras para fiscalização em pontos distintos com foco de evitar fugas de suspeitos. Na fiscalização terrestre, 64 veículos foram apreendidos.

Coronel Louismar Bonete, titular da SSP-AM | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o coronel Louismar Bonates, titular da SSP-AM, os trabalhos de combate ao crime organizado foram iniciados desde nos primeiros dias do ano com serviço de inteligência.

“A ação resultou com 16 prisões e uma apreensão, algumas delas condenadas pela Justiça. Também foram apreendidos entorpecentes, que eram comercializados no bairro Compensa, um dos bairros com grande movimentação de tráfico de drogas. O nosso objetivo é tolerância zero e diminuir ao máximo o número de homicídios para dar tranquilidade a sociedade. A partir de agora será rotina do sistema de segurança”, explicou o titular da SSP-AM.

Todos os suspeitos foram apresentados no prédio da Delegacia Geral | Foto: Josemar Antunes

Em uma das ações da Rocam, um dos líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN) foi preso por volta das 3h de hoje, em um sítio no quilômetro 42 da AM-352, que liga Manaus ao município de Novo Airão.

Com Antônio Marcos Pereira Capucho, de 38 anos , conhecido como “Marcos Capucho” e também pelo apelido de “Marcos Cabeludo”, foram apreendidas dez armas de fogo e várias munições. Ele era considerado foragido da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), após sair no dia 23 de abril de 2018 para cuidar da saúde e não retornar mais. Marcos Capucho foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Coletiva de imprensa foi no fim da manhã desta sexta | Foto: Josemar Antunes

Outras pessoas presas na operação por mandados de prisão foram: Adriano Monteiro Bastos, Fabiano Barbosa da Costa, Lidiomar da Costa Farias, ambos por homicídio qualificado; Jhonatan Farias Corrêa, Marcos Antônio Rosseti de Souza, Romário Tavares da Silva, e Vitor Ferreira Feitosa, pelo crime de roubo majorado; Orlean Gonçalves de Oliveira, por roubo; Jonas Jordão da Cunha, por tráfico de drogas; Bruno Batista de Araújo e Rebeca de Menezes Belém, ambos por maus tratos no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Em flagrante foram presos Josimar Borges Batista, Cláudia Rodrigues Barroso, de 36 anos, e Gany Rafaela Salvaterra Caraha, ambas por tráfico de drogas; Rubino Mota da Silva, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Entre os presos está um conhecido integrante da FDN | Foto: Josemar Antunes

Ao todo, a operação apreendeu 12 armas de fogo, um simulacro, sendo quatro revólveres calibres 38 e 22, três pistolas calibres nove milímetros, 380 e 365, cinco espingardas de vários calibres e 35 munições de calibres variados, além de cinco quilos de drogas, 600 trouxinhas de drogas, dinheiro, balanças de precisão e outros apetrechos usados na confecção de entorpecentes para distribuição.

Outros materiais também foram aprendidos, sendo quatro motores de polpa e quatro motores tipo rabeta, além de um bote de alumínio, oriundos de furto.

| Foto: Josemar Antunes

Leia mais:

Passageiro reage e mata assaltante a facadas na linha 560, em Manaus

Mulher é encontrada morta às margens da praia da Ponta Negra

Homem morre esfaqueado nas costas em confraternização com amigos no AM