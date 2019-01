Dupla armada é presa durante assalto à loja na Zona Norte de Manaus

O assalto foi por volta das 13h | Foto: Reprodução

Manaus - Isaac Thiago Freitas, de 21 anos, e Bruno Diogo Correia Chaves, de 31 anos, foram presos na tarde desta sexta-feira (18), por volta das 13h, durante um assalto à uma loja representante da empresa NET, na rua 30, conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Com a dupla foram aprendidos um revólver calibre 38 e celulares dos funcionários.

De acordo com um dos funcionários da empresa, um homem identificado apenas como Mário, um vizinho do empreendimento, após perceber que o local de trabalho havia sido invadido pela dupla, acionou a polícia.

"Quando eu percebi a movimentação, corri para o quintal, informei para o vizinho. Em seguida a polícia chegou rapidamente. Eles queriam dinheiro, mas aqui não trabalhamos com dinheiro, trabalhamos com serviços burocráticos", contou Mário.

Ainda de acordo com ele, um dos assaltantes ainda chegou a atirar contra o segurança da empresa, que estava na parte da frente com mais quatro funcionários.

"Eles atiraram contra o segurança, mas não pegou nele. Depois saíram recolhendo os celulares. Quando perceberam a chegada da polícia, saíram pulando os muros, mas foram pegos", salienta Mário.

A dupla foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Norte, e deve ser encaminhada para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, situado no bairro de São Francisco, Zona Sul da capital amazonense.

