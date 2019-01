Um assaltante é morto e outros dois são presos na Zona Leste de Manaus

Um dos assaltantes morreu e outros dois foram presos | Foto: Johny Vasconcelos/Em Tempo

Manaus - Carlos Eduardo Chaves Maia, de 19 anos, e Yago Abdom Bernardinho, de 22 anos, foram presos durante uma tentativa frustrada de assalto a funcionários e clientes de um restaurante, na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Um outro assaltante, identificado apenas como Railson, que estava com a dupla, foi morto por um homem ainda não identificado, segundo a polícia.

De acordo com uma testemunha, que estava almoçando no restaurante e que não quis se identificar, dois estavam em uma motocicleta, enquanto um terceiro assaltante entrou no estabelecimento com uma arma. Na ocasião, ele foi surpreendido por um outro homem armado, que estava almoçando no local.

A ação foi em um restaurante na avenida Autaz Mirim | Foto: Johny Vasconcelos/Em Tempo

"Foi muito rápido. Ele ainda chegou a roubar celulares, bolsas, mas jogou no chão ao ser baleado e morto", explicou a testemunha.

Segundo o cabo Mayck, da 14ª Companhia Interativa comunitária (Cicom), uma equipe realizada patrulhamento de rotina quando ouviu os disparos pela região e foram até o local do crime.

"Logo quando ouvimos os disparos, avistamos a dupla em uma moto tentando fugir. Na ocasião, conseguimos abordá-los ainda na via. O outro assaltante já havia sido morto por uma pessoa desconhecida, dentro do estabelecimento", contou Mayck.

A dupla foi presa em flagrante por PMs da 14ª Cicom | Foto: Johny Vasconcelos/Em Tempo

Ainda de acordo com o cabo da PM, a arma do assaltante e o homem que fez os disparos não foram encontrados.

A dupla presa foi levada para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ser encaminhada para a audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital amazonense.

Leia mais:

Dupla armada é presa durante assalto à loja na Zona Norte de Manaus

Jovem que morreu protegendo a mãe em assalto é enterrado, no Rio