População captura adolescentes em moto por roubo de celular

Manaus - Dois adolescentes, com idades de 17 anos e 16 anos, foram apreendidos por policiais da 4° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na tarde desta sexta-feira (17), na rua C, conjunto Castanheiras, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. Eles haviam roubado o celular de uma mulher, que não teve a identidade divulgada pela polícia. Segundo os PMs, com a dupla foram apreendidos o celular da vítima e uma arma branca.

De acordo com a equipe policial, os dois jovens estavam em uma motocicleta quando abordaram a vítima e anunciaram o assalto. Conforme a PM, após realizarem a ação, a população conseguiu imobilizar a dupla e recuperar o aparelho da vítima.

Os dois jovens foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), localizada na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, onde o caso foi registrado.

