Polícia prende 11 homens e apreende dois adolescentes, no Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas prendeu 11 homens e apreendeu dois adolescentes entre a noite de quinta-feira (17) e a madrugada desta sexta-feira (18). Entre as ocorrências registradas estão tráfico de entorpecentes, roubos a estabelecimentos comerciais e porte ilegal de arma de fogo.

No bairro Novo Israel, um homem de 24 anos foi detido na rua Monte Horebe portando uma arma de fogo caseira de calibre 12, com cano serrado e um cartucho intacto. O flagrante foi registrado no 6º DIP.

Um homem de 26 anos foi detido na avenida Djalma Batista, no interior do ônibus do transporte público da linha 676. Após tentar render o motorista, os passageiros reagiram e o detiveram até a chegada da viatura. No 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), verificou-se que o suspeito tinha recebido um alvará de soltura neste dia e portava uma tornozeleira eletrônica.

No bairro Zumbi, um homem de 32 anos foi preso e um adolescente, de 15 anos, apreendido. A dupla estava em uma motocicleta após efetuarem roubos a transeuntes com um simulacro e serem visualizados por guarnição na avenida Cosme Ferreira. O flagrante foi registrado no 14º DIP.

Dois homens com idade de 23 e 18 anos foram detidos após realizarem um roubo em um estabelecimento comercial na rua Altevir Costa, Comunidade Gustavo Nascimento. A dupla foi acompanhada por viaturas que realizaram o cerco na rua 144, bairro Cidade Nova.

Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver calibre 38, com numeração suprimida, contendo duas munições intactas e duas deflagradas, além de um veículo Gol vermelho com restrição de furto. O flagrante da ação foi registrado no 6º DIP.

Mandado de busca e apreensão

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após estar conduzindo um veículo Honda CG 150 Titan, com chassi adulterado. Após averiguação, foi constatado que o mesmo estava com um mandado de busca e apreensão em aberto por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. O menor foi apresentado na Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Veículos recuperados

Durante abordagem policial, uma Yamaha Fazer 150 azul com restrição de furto foi recuperada no Beco Boa Sorte, bairro São José Operário. O veículo estava em posse de dois homens, de 20 e 21 anos. Os infratores foram conduzidos ao 14º DIP.

No Distrito Industrial 1, um homem de 19 anos foi encaminhado ao 1º DIP após ser detido na rua Tambaqui em posse de uma motocicleta Honda CG 125 FAN vermelha também com restrição de furto.

Interior

Em Manacapuru, a equipe da Força Tática, em patrulhamento na rua Afonso Pena, bairro Correnteza, prendeu dois homens que tentavam fugir empreender fuga em uma residência. Ao ser feita a revista dos suspeitos, a equipe policial encontrou uma porção de oxi, além da quantia de R$ 96,30 e mais três porções de entorpecente possivelmente Skunk e material para embalo. A dupla foi conduzida para a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Um homem de 21 anos foi detido em Itacoatiara, após ser constatado pela guarnição policial que o mesmo era foragido da justiça.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

