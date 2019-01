Filho encontra mãe estrangulada dentro de casa em Manaus

Manaus - Uma mulher, de 54 anos, foi morta estrangulada, dentro de casa na rua Aurélio Pinheiro, no conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. O corpo foi encontrado pelo próprio filho e por uma vizinha. Pertences da vítima foram roubados de dentro da residência, na noite nesta sexta-feira (18).

De acordo com a vizinha, que preferiu não se identificar, mas encontrou o corpo da mulher, o filho tinha visitado a mãe horas antes do assassinato e dito que iria pagar uma conta, em uma loja de eletrodomésticos nas proximidades e quando voltou encontrou a mãe desacordada.

"Ela morava sozinha e o filho a visitava frequentemente. Quando ele voltou, depois de ter pago as contas, encontrou a porta da residência aberta, a chave estava no cadeado que trancava o portão da casa. Estranhando a situação, ele foi procurar a mãe junto comigo e a encontramos dentro do quatro, deitada e desacordada", explicou a vizinha, muito abalada.

Ainda conforme a testemunha, a vítima chegou a ser socorrida pelo próprio filho e levada para Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, em um carro particular, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na unidade hospitalar.

Os familiares e a vizinha relataram, ainda, que a vítima possivelmente conhecia o autor do crime, tendo em vista que não houve sinal de arrombamento da residência.

Familiares de Rosineide estavam na frente do HPS Platão Araújo, mas preferiram não comentar o caso com a imprensa presente no local. O corpo foi levado para o necrotério da unidade hospitalar, de onde foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML).

Os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram ao HPS Platão Araújo, mas informaram que o caso deve ser investigado, a princípio, como latrocínio.

