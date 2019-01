"Quadrilhas de roubos estão migrando para o Iranduba", diz delegada

Manaus - As quadrilhas especializadas em roubos e furtos de veículos e residências, e até tráfico de drogas estão migrando para outros municípios vizinhos de Manaus, como Iranduba, segundo as autoridades. Exemplo disso foi o resultado de operação da Polícia Civil, que culminou na prisão de oito pessoas. A quadrilha foi apresentada na manhã deste sábado (19), na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil, no Dom Pedro em Manaus.

A delegada titular do Departamento de Polícia do Interior (DPI) Suely Costa revelou, que durante a operação foram cumpridos mandados de prisão por tráficos de drogas, roubos, e latrocínio.

Uma quadrilha que havia acabado de praticar um roubo em um ramal de Iranduba foi flagrada com sete televisores, dois notebooks, celulares, videogames e o carro da vítima também foi recuperado.

A quadrilha sendo apresentada na Delegacia Geral da Polícia Civil | Foto: Erlon Rodrigues/Polícia Civil

“As quadrilhas de Manaus estão migrando para o Iranduba, principalmente àquelas das zona Oeste e Leste de Manaus. A exemplo disso, Sila que está atuando no Iranduba também, e veio da Zona Leste é traficante conhecida”, detalhou a delegada.

Ainda segundo a delegada, a Sila tem vários processos por tráfico, já estava em regime semiaberto, mas por romper a tornozeleira, agora terá uma regressão da prisão familiar para o regime fechado.

A polícia soube dar com exatidão, mas estima que produto do roubo esteja avaliando em mais de R$ 30. Todos da quadrilha serão encaminhados ao sistema prisional e aguardar os procedimentos judiciários.

