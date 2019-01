VÍDEO: Polícia prende 'mula' com 4 kg de drogas em aeroporto de Manaus

Ela contou a polícia que levaria a droga até um hotel quando chegasse em São Paulo | Foto: Divulgação





Manaus – Uma mulher identificada como Gany Rafaela Salvatierra, de 25 anos, foi presa na madrugada deste sábado (19) ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, portando cerca de 4kg de maconha. A droga estava escondida entre as roupas guardadas na mala da mulher que tentava embarcar para o estado de São Paulo, mas foi impedida por uma equipe policial ainda no salão do aeroporto.

As imagens do vídeo divulgado pelos agentes denunciam o momento em que Rafaela foi detida pela equipe de investigação do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e 4ª Seccional Oeste – que apuravam uma denúncia anônima sobre a tentativa de tráfico que acontecia no local. Por volta das 23h os policiais conseguiram identificar a mulher.

Ao ser questionada pelos investigadores, a infratora informou que pretendia viajar com a droga para a cidade de Campinas (SP), mas não conhecia o receptor das substâncias traficadas.

“Eu não sei de quem é isso, eu só ia chegar lá e esperar em um hotel”, contou Rafaela.

Assista as imagens:

Nas imagens é possível assistir aos agentes policiais encontrando os quilos de drogas entre as roupas | Autor: Divulgação





Ela confirmou ainda que além dos pacotes de droga encontrados na mala, havia outra quantidade guardada em uma residência localizada no bairro Redenção, na Zona Oeste da capital. Ao chegar na casa denunciada, as equipes encontraram ainda mais entorpecentes.

Gany foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial foi encaminhada para Audiência de Custódia, no Fórum Ministro Enoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

Leia mais:

Polícia prende armamento de guerra e um homem na Zona Norte

Dupla armada é presa durante assalto à loja na Zona Norte de Manaus