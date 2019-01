Preso em Pauini suspeito de roubos e furtos na cidade

Suspeito de furto e roubo em Pauini | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas cumpriu na tarde desta sexta-feira (18), por volta das 16h, mandado de prisão preventiva em nome de um rapaz de 20 anos, pelos crimes de furto e roubo.

A ação foi coordenada pela equipe de investigação da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini, distante 923 quilômetros em linha reta da capital, sob comando do delegado Sergey Aguiar da Cunha, titular da unidade policial, em uma ação conjunta com policiais militares do município.



De acordo com a autoridade policial, o rapaz foi preso em uma residência situada na rua Seis, bairro São Francisco daquele município.

“Uma das vítimas relatou que, por volta de 3h do dia 24 de novembro de 2018, flagrou o jovem dentro de sua casa. Ao chamar pelo marido, o homem empreendeu fuga levando R$ 170 em espécie. No dia 26 de novembro de 2018, por volta de 9h, o infrator retornou à residência, armado com faca, ameaçou as vítimas e ainda roubou dois perfumes, um cartão de memória e quatro cascas de cartucho mostrando, dessa forma, a audácia e o grau de periculosidade que possui”, explicou o titular da unidade policial.

O mandado foi expedido no dia 18 de janeiro deste ano, pelo Juiz de Direito da comarca de Pauini, Jean Carlos Pimentel dos Santos

Ao término dos procedimentos, o infrator ficará custodiado na carceragem da 63ª DIP, à disposição da justiça.

