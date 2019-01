Corpo encontrado em igarapé de Manaus pode ser de policial

Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal | Foto: Joandres Xavier

Manaus - Um cadáver ainda não identificado, supostamente de um sargento da Policia Militar, foi encontrado em um igarapé na avenida Sumaúma , bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. De acordo com a polícia, um homem que passava pelo local viu o corpo dentro d'água, e acionou as autoridades no início da manhã deste domingo (20).



O cadáver estava apenas de cueca e com uma blusa. A polícia identificou três perfurações por arma de fogo na cabeça, sendo uma delas de raspão. Nenhum documento de identificação foi encontrado. O corpo estava à margem do igarapé, parcialmente dentro da água e de bruços.

Igarapé onde o corpo foi encontrado | Foto: Joandres Xavier

No local, populares disseram ter reconhecido o corpo. "É o policial Marco", disse uma mulher que não quis se identificar. Outro homem afirmou que se tratava de um sargento da Polícia Militar.



Curiosos se aglomeraram em torno do local para ver o corpo encontrado no igarapé | Foto: Joandres Xavier

O 1° tenente da 15° Cicom, André Viana, afirmou que ainda é cedo para afirmar que seja de um policial. "Não apareceu nenhum familiar e não havia identificação. Vamos apurar com calma para identificar o indivíduo, sem fazer afirmações prematuras", disse.

A polícia não descartou a hipótese de que o corpo tenha sido apenas jogado no local, e o crime tenha ocorrido em outro lugar.

O caso deve ser investigado pela DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros).

