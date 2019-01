Corpo encontrado em igarapé no Monte das Oliveiras é de sargento da PM

Manaus - A polícia militar confirmou que o corpo encontrado dentro de um igarapé no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus , na manhã deste domingo (20) é do sargento Marco Antônio Benjamin Silva. Também conhecido como "Suvaco", o sargento era lotado na 18º Companhia Interativa Comunitária (Cicom).



As autoridades confirmaram ao Portal EM TEMPO que o Marco trabalhou normalmente no último sábado (19), não havendo anormalidade nenhuma ocorrida no plantão.

O corpo foi achado dentro de um igarapé na avenida Sumaúma. O policial estava apenas de cueca e de camisa, com três perfurações de bala na cabeça. No local, os moradores reconheceram o corpo, o que só foi confirmado pela polícia, horas depois.

O corpo foi retirado de dentro do igarapé | Foto: Joandres Xavier

A 18º Cicom também confirmou que o policial também trabalhava no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, localizado no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

Até o momento desta publicação, a polícia ainda não divulgou qualquer linha de investigação, ou alguma suspeita sobre o crime.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

