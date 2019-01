Adolescente diz ter fugido de estupro após ataque de 12 homens no AM

Manaus - Uma adolescente de 17 anos alegou em uma delegacia que foi sequestrada para ser estuprada, no início da manhã deste domingo (20), na rua Cruzeiro do bairro Grande Vitória, Zona Leste. A vítima contou à reportagem que, ao todo, 12 homens iriam cometer o estupro, mas conseguiu fugir quando estava sendo atacada pelo primeiro, dentro de um quarto.



A jovem acompanhada da mãe, foi até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) registrar um Boletim de Ocorrência.

Ela conta que havia acabado de descer do ônibus e caminhava para casa, quando viu um grupo de homens na esquina. A adolescente diz que andou em outra direção, mas foi alcançada e arrastada para dentro de uma casa.

" "Um deles falou comigo e já foi me abraçando e me arrastando para dentro de uma casa. Quando olhei para dentro, vi ‘um monte’ de homens pelados. Falei, Deus pai, se tu és fiel mesmo, me proteja. Um dos caras engatilhou a arma e apontou para a minha cabeça, me levou para o quarto e tentou abusar de mim." " ,

A jovem mostra marcas da agressão | Foto: Joandres Xavier





Enquanto o homem tentava violentá-la, os outros homens, do lado de fora do quarto, batiam na porta e gritavam que queriam entrar logo. Em um momento de descuido, a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor, abriu a janela e saiu correndo sem roupas, até encontrar uma pastora que deu abrigo a ela e acionou a polícia.

A garota disse à reportagem que todos os envolvidos são traficantes. “Ele ainda correu atrás de mim, quando chegou no portal ele me ameaçou que eu ia me f***. Eu vi uma cerca e corri nua na rua, de casa em casa atrás de ajuda”, explica.

Após realizar o Boletim de Ocorrência a garota será encaminhada para exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pelo Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM).

Alguns hematomas e arranhões pelo corpo da vítima | Foto: Joandres Xavier

