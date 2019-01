Adolescente em fuga cai de telhado e faz família refém em Manaus

Manaus - Um adolescente, de idade ainda não revelada, caiu do telhado, dentro de uma residência e fez uma família refém, por volta das 9h30 deste domingo (20), na avenida Tambaqui, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

A Polícia contou à reportagem ter sido acionada com a informação de que haveria ocorrido um disparo de arma de fogo no local, mas de acordo com informações do major Guilherme Sette, sub-comandante do CPA-Leste, o infrator estava armado com um revólver de calibre 38. Para fugir dos policiais, ele subiu no telhado de uma casa e acabou caindo na sala da residência.



"Ele estava fugindo e subiu no telhado da casa, mas as telhas quebraram. Quando ele percebeu a presença da polícia, deu início ao cárcere privado dos residentes, ameaçando o casal e três crianças. Fizemos a negociação e felizmente ele aceitou se entregar, tirou as balas da arma, colocou na mesa, e veio até nós", narrou.



O menor foi detido e levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e Sequestros (DEAAI), onde irá passar por interrogatório e procedimentos cabíveis.



Ainda segundo a Polícia, apesar de ter tentado fazer a família como refém, o infrator não deixou nenhum membro da família ferido, mas os moradores foram encaminhados para um hospital nas proximidades, para receber atendimento de precaução.

Leia mais:

Corpo encontrado em igarapé no Monte das Oliveiras e de sargento da PM

Adolescente é atacada por 12 homens e foge de estupro em Manaus

Policial atira em vizinho após briga por cocô de cachorro em Manaus