Suspeito de matar sargento morre em confronto com a polícia, em Manaus

Manaus - Apontado pela polícia como um dos envolvidos na morte do sargento da Polícia Militar Marcos Antônio Benjamin da Silva, 38, o autônomo Moisés Pereira dos Santos Braga, de 25 anos, foi morto a tiros durante um confronto com a polícia. O fato aconteceu por volta de 1h20 desta segunda-feira (21), na rua 29, comunidade Buritis, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com as investigações da polícia, Moisés estava sendo procurado pela autoria da morte do sargento Marcos Antônio, que era conhecido como "B. Silva".

Lotado na 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o policial militar foi morto com três tiros na cabeça. O corpo do sargento foi jogado seminu dentro de um igarapé próximo de um bueiro, na rua Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. Um morador que passava pelo local avistou o corpo e acionou à polícia.

Após a morte do sargento, a cúpula da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) montou uma força-tarefa para encontrar os envolvidos. Entre os procurados está o traficante de drogas Alexsandro Lima da Silva, de 25 anos, vulgo "Gato Preto". Ele é apontado como mandante do assassinato.

As buscas pelos suspeitos foram intensificadas nas comunidades Cristo Rei, no bairro Monte das Oliveiras e Buritis, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte.

Moisés foi localizado na comunidade Buritis, por volta de 1h20. Durante a ação policial, ele teria reagido e acabou sendo baleado pelos policiais no tiroteio.

O suspeito foi socorrido pelos policiais e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, onde morreu por volta de 1h35. Ele foi atingido com dois tiros no tórax.

O corpo de Moisés foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). As buscas continuam pelos outros suspeitos.

