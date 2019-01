Polícia prende jovem envolvido em roubo a supermercado de Manaus

Manaus - Um jovem identificado como Alexsander Lenon Soares de Oliveira, de 19 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (21), em cumprimento de mandado de prisão por latrocínio tentado. O homem é envolvido em roubo a supermercado na rua Nonato de Castro, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste da capital.

Segundo o delegado Aldeney Goes, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o roubo ocorreu na última quarta-feira (16), por volta das 20h30. Na ocasião, Alexsander e o comparsa, Wanderson Medeiros Raposo, de 19 anos, preso em flagrante por policiais militares logo após a ação criminosa, entraram no estabelecimento e renderam os funcionários do local. Durante o crime, o segurança do local foi alvejado no rosto por um dos infratores.



“Após a identificação do infrator, representei à Justiça o pedido de prisão em nome dele. Realizamos várias diligências a fim de encontrá-lo. Então recebemos a informação de que ele iria se entregar. Hoje, pela tarde, assim que ele entrou na delegacia, cumprimos o mandado de prisão. Nós estamos ouvindo o infrator e pretendemos descobrir se mais pessoas estão envolvidas no caso”, relatou Goes.

O mandado de prisão em nome de Alexsander foi expedido no dia 17 de janeiro deste ano, pela juíza Luíza Cristina Costa Marques, no Plantão Criminal. Alexsandro foi indiciado por latrocínio tentado. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, ele será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.

