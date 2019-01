Sargento foi morto em boca de fumo ao negociar com traficantes, diz PC

A dupla foi apresentada nesta terça-feira (22) | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Kelveson Alves Lopes, de 23 anos, conhecido como "Bigode", e Carlos Hillacy Libório da Costa, de 31 anos, o "Bin", foram apresentados, na manhã desta terça-feira (22), durante coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A dupla é investigada pela morte do sargento da Polícia Militar do Amazonas, Marco Antônio Benjamin Silva, o "B. Silva", de 38 anos, ocorrida no último domingo (20). Eles negam participação no assassinato e afirmam não conhecerem a vítima.

Os dois homens foram presos nessa segunda (21), em locais distintos de Manaus. "Bin" foi preso pela manhã, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. Já "Bigode" foi capturado durante a tarde, na avenida Autaz Mirim, próximo à Bola do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, o assassinato aconteceu após o sargento "B. Silva" ir até uma “boca de fumo” (local de venda e consumo de drogas) buscar um relógio. Ele já havia ido até o local antes, onde recuperou uma aliança.

Kelveson e Carlos negam a autoria do crime | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Não sabemos como ou porque esses itens pessoais estavam na boca de fumo. Mas temos informações de que o sargento fazia tratamento de dependência química. Ele foi rendido e morto no local", disse.

Após o crime, "Bin" ficou com a responsabilidade de jogar o corpo do sargento dentro de um igarapé, na rua Samaúma, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. A vítima foi encontrada seminua e com marcas de três tiros na cabeça.

Pelo serviço, "Bin" recebeu uma porção de drogas de Moisés Pereira dos Santos Braga, de 25 anos. Ele foi morto com dois tiros no tórax na madrugada de segunda (21), durante uma intervenção policial na rua Paulo Andrade (antiga 29), no loteamento Buritis, bairro Nova Cidade, Zona Norte.

Delegado Paulo Martins, titular da DEHS | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Moisés teria resistido à prisão de policiais da Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O delegado Paulo Martins destacou que as investigações irão continuar. “A suspeita é de que o traficante de drogas Alexsandro Lima da Silva, de 25 anos, chamado de "Gato Preto", seja o mandante da execução do sargento”, informou Martins.

Kelveson e Carlos Hillacy foram indiciados por homicídio qualificado. Eles ficarão presos no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174 (Manaus/Boa Vista).

Leia mais:

Corpo encontrado em igarapé no Monte das Oliveiras é de sargento da PM

Suspeito de matar sargento morre em confronto com a polícia, em Manaus