Jovem passa mal e morre após assaltar posto de gasolina, em Manaus

Manaus - Um jovem de 22 anos morreu ao passar mal após assaltar um posto de combustíveis na madrugada desta terça-feira (22). O fato aconteceu por volta das 3h30, na rua 1 com a rua Marcos Cavalcante, na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), dois homens armados em uma motocicleta chegaram a efetuar roubo no posto de combustíveis de bandeira Atem, levando pertences e celulares de clientes que consumiam bebidas alcoólicas em uma loja de conveniência do local. Um frentista também teve o celular roubado pela dupla.

"Os colegas que trabalharam na madrugada disseram que os suspeitos chegaram, sendo um deles armado, anunciando o assalto. Após o roubo, um deles passou mal e morreu", explicou um frentista, que preferiu não se identificar.

Na fuga, um dos assaltantes não suportou a adrenalina e caiu da garupa da moto após passar mal. O outro conseguiu fugir no veículo, levando os pertences, e não foi identificado. Câmeras de segurança fixadas no estacionamento podem ter registrado o fato.

Enquanto aguardava a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML), a mãe da vítima negou as informações repassadas pela Polícia Militar.

"O que eu sei é que meu filho passou mal após um carro batê-lo. Desconheço as informações da polícia", disse à reportagem.

O laudo preliminar do IML apontou a causa da morte indeterminada com suspeita de overdose.

Leia mais:

Adolescente é morto após sair de partida de futebol no Nova Vitória

Homem é encontrado jogado na BR-174 com marcas de tiros na cabeça