Suspeito de furtar iPhones em loja de shopping é preso em Manaus

Crime foi em um quiosque de um shopping de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi preso por policiais civis do 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP) na tarde desta terça-feira (22). Ele é acusado de ter furtado dois celulares iPhone XR, avaliados em R$ 11 mil, no dia 23 de novembro de 2018, de um quiosque, localizado dentro de um shopping, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou a ação do suspeito, que aproveitou a grande movimentação da Black Friday para cometer o crime.

Nas imagens, o homem, vestido com roupa social, retira os aparelhos celulares de uma das vitrines. A ação criminosa dura menos de um minuto. Veja o vídeo:

Conforme funcionários, o homem já é conhecido por segurança de outros centros de compras, por cometer esse tipo de crime.

"Ficamos sabendo que ele se chama Gutemberg e já foi pego furtando em lojas desse e outros shoppings da cidade", disse a vendedora Sabrina Andrade.

Ainda conforme a vendedora, os responsáveis pelo empreendimento foram a uma delegacia registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).

A reportagem procurou a assessoria da Polícia Civil para dar mais detalhes sobre a prisão do suspeito, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

