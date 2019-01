Assaltante que feriu mulher é preso após deixar cair currículo

O homem esfaqueado a estudante | Foto: Divulgação

Manaus - Cleomar de O. R., de 21 anos, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (22), por volta das 12h30, por roubo de celular, na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Na ocasião, ele ainda desferiu um golpe de faca na vítima.

Segundo informações repassadas pela 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma mulher estava na parada de ônibus, quando Cleomar anunciou o assalto. Após roubar o celular, ele ainda esfaqueou a vítima no braço.

Ainda de acordo com os policiais, após avistarem um currículo vitae jogado no local do crime, eles seguiram para o endereço que estava no documento, em busca de, possivelmente, capturar o homem. Para a surpresa dos PMs, era o endereço do infrator.

“Por meio do currículo, a guarnição se deslocou ao bairro Novo Aleixo com o desejo de capturar o homem, e conseguimos captura-lo com êxito. Durante a fuga, o suspeito disse que caiu no igarapé e que perdeu a faca usada no crime e o celular da vítima. Foram feitas buscas no local indicado, mas sem sucesso”, relatou um dos policiais à reportagem.

Cleomar foi reconhecido pela vítima e conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele deve ser encaminhado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, situado no bairro de São Francisco, Zona Sul de Manaus.

