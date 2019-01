Dois são detidos por agressão a fotógrafo, e vítima passa por exame

Manaus - Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na manhã desta segunda-feira (21), por volta das 11h, duas pessoas envolvidas em agressão a um fotógrafo de uma equipe de um veículo de comunicação, que realiza cobertura jornalística de um acidente de trânsito na avenida das Flores, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

No acidente, uma pessoa morreu e outras ficaram gravemente feridas no acidente. Quando a equipe de reportagem chegou ao local e o profissional desembarcou, familiares das vítimas do acidente passaram a agredir fisicamente o fotógrafo. Os policiais militares, que estavam realizando policiamento de rotina na área, ao perceberem a situação, agiram para que as agressões não continuassem. O equipamento de trabalho do fotógrafo foi danificado e tomado pelos agressores, mas depois recuperado.

Por conta das agressões, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o profissional da imprensa. O homem foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste. Após os procedimentos médicos, todos os envolvidos foram conduzidos pela guarnição da Polícia Militar ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Norte.

Lesão corporal

Conforme o delegado Joaci Dias, plantonista da unidade policial, o irmão do repórter-fotográfico optou por registrar a ocorrência, mesmo sem a presença da vítima, que permanece sob cuidados médicos.

“Solicitamos a requisição para que o fotógrafo realize o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, compareça ao 26º DIP, que atende a área onde o fato ocorreu, para que seja marcada audiência e a confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por se tratar de crime com menor potencial ofensivo”, explicou o delegado.

*Com informações da assessoria.

