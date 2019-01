Polícia Civil prende irmãos que mataram jovem a facadas no Novo Israel

Os irmãos foram indiciados por homicídio | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta terça-feira (22), foi cumprido o mandado de prisão preventiva por homicídio dos irmãos Diego da Costa Araújo, 22, e Hugo da Costa Araújo, 20, pela autoria da morte de Luiz Mateus de Souza Assunção. A vítima tinha 24 anos.

De acordo com a autoridade policial, o crime aconteceu na manhã da última quarta-feira (16), na casa de Luiz, situada no bairro Novo Israel, zona norte da capital.

Na ocasião, a vítima e os infratores consumiam bebidas alcoólicas em um bar naquele mesmo bairro, quando decidiram continuar uma comemoração na residência de Luiz, onde, além de bebidas, também consumiram substâncias entorpecentes.

Depoimento

Paulo Martins informou que, em depoimento, os irmãos afirmaram que a briga entre eles e Luiz teve início após uma acusação feita pela vítima, alegando que Diego e Hugo teriam furtado um perfume do imóvel.

Em razão dessa acusação eles travaram luta corporal e, durante a briga, os irmãos se armaram com uma faca e golpearam a vítima até a morte.

“Após realizarmos diligências em torno do caso, chegamos até os irmãos na manhã do último domingo (20), por volta das 6h, na casa da avó deles, situada em um local chamado de Maquarazinho, na Comunidade Nova Esperança, em Silves, município distante 204 quilômetros em linha reta da capital. Diego e Hugo confessaram a autoria do delito e, inclusive, devolveram os objetos que eles subtraíram do imóvel da vítima após o homicídio”, disse Martins.

Materiais

Com os infratores os policiais civis recuperaram um notebook, um aparelho de DVD e uma televisão, levados da casa da vítima após o homicídio. Os objetos serão devolvidos à família da vítima. Além disso, a faca utilizada no crime também foi apreendida.

O mandado de prisão em nome da dupla foi expedido no dia 19 de janeiro deste ano, pela juíza Luiza Cristina da Costa Marques, da Comarca de Manaus.

Os irmãos foram indiciados por homicídio. Ao término dos procedimentos na especializada, eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde ficarão à disposição da Justiça.

Agradecimento

“O sentimento é de revolta, diante desse crime bárbaro. No entanto, a Polícia Civil está de parabéns por ter conseguido prender, em tão pouco tempo, esses elementos que tiraram a vida do meu genro”, afirmou Tânia Ferreira, sogra da vítima.

