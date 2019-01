Após ser baleado, homem foge e se esconde em escola na Zona Sul

Manaus - Após fugir dos seus executores, um homem identificado como Lucas E. S. A, de 28 anos, deu entrada com vários disparos de arma de fogo no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Sul de Manaus. A vítima foi baleada na avenida Constantino Nery na tarde desta terça-feira (22).

De acordo com a polícia, Lucas estava passando pela avenida quando foi abordado por ocupantes de um veículo de modelo e placa não identificados. Os homens desceram do carro e atiraram contra a vítima.

"Testemunhas nos informaram ainda que a vítima correu para dentro de uma unidade de ensino localizada nas proximidades de onde aconteceu o fato. Ele, após ser atingido pelos tiros, conseguiu fugir e entrar no colégio, onde foi socorrido", explicou um policial que preferiu não se identificar.

Ainda conforme as informações da polícia, o homem foi socorrido pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado até o HPS 28 de Agosto, onde passou por procedimentos cirúrgicos para a retiradas das balas do corpo.

Na escola, uma mulher que seria responsável pelo estabelecimento disse que nada aconteceu dentro da unidade de ensino pública e que se tratou de um fato isolado, fora dos muros do colégio.

"O pessoal aqui da escola apenas socorreu o homem, que já chegou baleado nas portas da instituição. Acionamos o Samu, a polícia veio aqui e conseguimos esclarecer tudo", explicou a funcionária do colégio que preferiu não ter a identidade revelada.

