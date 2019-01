Dois irmãos são esfaqueados em briga de bar, em Manaus

Manaus - Após uma briga em bar, dois irmãos foram esfaqueados na noite desta terça-feira (22), no estabelecimento que fica localizado na rua Fábio Sena, no conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

De acordo com a mãe das vítimas, um dos irmãos estava consumindo bebida alcoólicas com um dos autores das facadas, que após o crime fugiu do local. Um desentendimento entre eles teria causado o esfaqueamento.

"Eles começaram a brigar, até que esse cara pegou uma faca, não sei de onde, e começou a tirar meu filho. Vendo toda a situação, o meu outro filho, que também foi esfaqueado, foi tentar apartar a briga, mas foi ferido", explicou a mãe das vítimas.

Ainda conforme a mãe, ambos foram levados, em carros particulares, para o HPS João Lúcio. Pelo menos três pessoas teriam participado da ação, sendo dois homens e uma mulher.

"Meua filhos não tem envolvimento com nada errado, um é pedreiro e outro também é trabalhador. Não sei o que possa ter motivado essa situação toda", finalizou a mulher.

No local, os policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam em diligência para encontrar os autores das facadas.

