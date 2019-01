Jovem é executado com ao menos 12 tiros após sair de bar no Vieiralves

Manaus - Um homem identificado como César Augusto Barata de Souza, de 22 anos, foi executado com ao menos 12 tiros na manhã desta quarta-feira (23). O crime aconteceu na rua Rio Jutaí, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Sul de Manaus. Outro homem também foi baleado e está internado no hospital.

Segundo informações de testemunhas, que não quiseram se identificar, as vítimas estavam saindo de um bar, localizado na esquina da rua Rio Jutaí com a rua Rio Branco, quando dois homens em uma moto os abordaram.

Pelo menos doze disparos foram efetuados na direção da dupla. César Augusto, que estava dirigido o carro, foi atingido na cabeça e morreu dentro do veículo, modelo Palio, de placa NPA- 3517.

César morreu no local | Foto: Priscila Rosas

Ele seria irmão de Paulo Roberto Barata de Souza, executado a tiros em setembro do ano passado, na rua doze, conjunto Vale do Sinai, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Outros dois homens que estava no carro com César também foram atingidos pelos disparos. Diego da Silva e Silva, de 26 anos, ainda tentou fugir a pé, mas foi baleado na cabeça e levado ao Hospital 28 de Agosto em uma ambulância do Samu. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A terceira vítima, identificada como Ayton Sena de Souza, de 20 anos, foi levada pelo Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa, Zona Oeste da cidade.

O carro onde as vítimas estavam | Foto: Priscila Rosas

Era possível identificar marcas de tiros em um muro de um estabelecimento comercial localizado na mesma rua e vários projéteis foram achados pela polícia no local. Um carro vermelho, segundo a polícia, deu apoio aos criminosos.

Policiais Militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram chamados para o local e isolaram a área. Os peritos do departamento de polícia técnico-científica examinaram a cena do crime e colheram as provas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para remover o corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS investigará o caso.

