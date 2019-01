Em vídeo, dupla sai de mata para roubar e agredir mulher no Tarumã

| Autor: Divulgação

Manaus - Imagens de um roubo a uma pedestre começaram a circular no início da tarde desta quarta-feira (23). O crime, conforme registrado no visor da câmera de segurança que flagrou parte da ação, ocorreu na manhã de hoje, por volta das 9h30, na rua Sairá Amarela, que dá acesso ao condomínio Vila dos Pássaros, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus . Conforme áudio narrado no arquivo, a mulher ainda teria sido agredida.

No vídeo, é possível ver a mulher caminhando tranquilamente e, em seguida, no lado direito da imagem, um homem sai de uma região de mata em perseguição a vítima. Na ocasião, uma outra pessoa sai da mesma área de mata para dar cobertura ao comparsa, que roubou a bolsa da vítima, mas antes a agrediu com uma paulada, conforme áudio do vídeo.

Após o roubo, a dupla retorna para a mata, enquanto a vítima fica desorientada na via à espera de socorro. A reportagem conversou com policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que são responsáveis pelo patrulhamento ostensivo naquela região em que o roubo ocorreu, mas eles informaram não haver registro da ocorrência até às 13h desta quarta.

Leia mais:

Mulher é baleada durante assalto e criminosos levam o carro dela,no AM

Assaltante que feriu mulher é preso após deixar cair currículo