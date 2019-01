PM salva homem que seria executado por membros de facção criminosa

Acre - Um homem foi resgatado pela Polícia Militar de um cativeiro no Cruzeiro do Sul. O fato aconteceu na última segunda-feira (21). O homem seria executado por membros de uma facção criminosa. Ele estava amarrado e com perfurações de tiro em cada mão.

A PM chegou ao local depois de receber uma denúncia anônima de que no bairro da Lagoa integrantes de uma facção mantinham um homem em cativeiro desde o início da manhã de segunda.

“O cidadão se encontrava amarrado, com ferimentos nas duas mãos que tinham sido alvejadas por arma de fogo. Junto a ele havia duas pessoas fazendo a guarda dele que foram presas em flagrante e certamente serão levadas ao presídio”, disse o comandante da PM, major Manoel Jorge da Silva à imprensa local.

Usuário de drogas

De acordo com informações da polícia, a vítima seria usuária de droga e estava pronta para ser executada pelos criminosos. “Com certeza seria assassinado, inclusive já apresentava sinais plausíveis que seria. As informações que nos chegam é que, teoricamente, ele pode ser um usuário de drogas e que certamente teria ligação com as mesmas pessoas que o mantinham em cativeiro, mas que teria ferido algumas das regras desses grupos criminosos e certamente seria vítima disso”, afirmou o major.

A polícia continua investigando para tentar prender os outros suspeitos que estariam planejando o homicídio.



Leia mais:

Jovem é executado com ao menos 12 tiros após sair de bar no Vieiralves

Homem morre no SPA da Alvorada após ser baleado