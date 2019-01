Homem é morto com tiros à queima roupa no Petrópolis, em Manaus

Manaus - Após ser atingido com vários tiros na noite desta quarta-feira (23), um homem, ainda não identificado, morreu depois de dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu na rua Santo Antônio, em Petrópolis, na Zona Centro-Sul.

De acordo com os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava em uma residência, quando dois homens, ainda não identificados, chegaram em um veículo de modelo e placas também não identificados e realizaram os disparos à queima roupa.

"Conforme os relatos das testemunhas, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas daquela região e o crime possivelmente foi motivado por acerto de contas", explicou o policial que preferiu não se identificar.

Segundo um vizinho da vítima, que preferiu não revelar a identidade por medo de represálias, os autores do crime chegaram fortemente armados e foram rápidos na ação.

"Foi questão de minutos, eu estava comprando um lanche aqui nas proximidades quando vi o carro passando muito rápido, em seguida os caras desceram e já foram atirando na direção dele", disse a testemunha.

A vitima foi socorrida pelos familiares e levada em um carro particular para o HPS João Lúcio, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O corpo foi removido do necrotério do hospital pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

