Duas mulheres são presas suspeitas de matar adolescente em Manaus

Manaus - Em menos de um mês, a Polícia Civil conseguiu prender duas mulheres envolvidas no assassinato da adolescente Camille Vitória Rodrigues dos Santos, de 16 anos. Apontadas como soldados do tráfico de drogas, Silvilla Gonçalves Judiss, de 33 anos, conhecida como "Silvia", e Lucimara de Souza Feitosa, de 23 anos, a "Lulu", foram apresentadas na manhã desta quinta-feira (24), durante coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Silvilla foi presa no dia 16 de janeiro deste ano, na casa onde morava no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Lucimara se entregou seis dias depois na DEHS e assumiu sozinha o assassinato da adolescente. O crime ocorreu no dia 31 de dezembro do ano passado, na rua Santa Cruz Machado, bairro Japiim, Zona Sul.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, as duas mulheres possuem envolvimento com o tráfico de drogas e a motivação do assassinato seria ciúmes.

Durante as investigações, a polícia constatou que a adolescente não morreu por conta de overdose, mas sim por estrangulamento. Camille apresentava marcas de esganadura no pescoço.

A família da vítima pede justiça | Foto: Josemar Antunes

"Continuamos as investigações até chegar nas autoras do crime. Uma delas chegou assumir sozinha o crime, mas temos convicção que as duas mulheres são autoras diretamente do assassinato", disse Paulo Martins, delegado da DEHS.



O delegado Paulo Martins ressaltou que Silvilla faz frente do tráfico de drogas na área onde a jovem foi assassinada.

O delegado Walter Cabral, adjunto da DEHS, informou que no início a polícia suspeitava de overdose. Entretanto, moradores da área presenciaram Camille sendo agredida pelas suspeitas.

"Haviam uma rixa das suspeitas com a vítima. Com a prisão de Silvilla, Lucimara se entregou e mentiu em depoimento para encobrir a chefe do tráfico de drogas", explicou o delegado Walter Cabral.

Familiares da vítima estiveram na DEHS | Foto: Josemar Antunes

Família pede justiça

Os familiares da adolescente assassinada acompanharam a coletiva de imprensa. Com cartazes e fotos de Camille estampadas em camisas, eles pediam por justiça e que as mulheres não fossem soltas.

"A minha filha era muito bonita. Ela foi morta por inveja e ciúmes. Espero que a Justiça seja feita e que essas mulheres permaneçam na cadeia. Elas interromperam os sonhos de uma jovem que deixou um filho que ainda mamava. Os investigadores da DEHS estão de parabéns", declarou Camila de Souza Rodrigues, de 31 anos, mãe da adolescente assassinada.

Conforme informações repassadas pela família, a adolescente ainda chegou a ser socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, Zona Leste de Manaus, mas não resistiu.

O crime aconteceu na Véspera do Ano Novo | Foto: Arquivo EMTEMPO

Depoimento das suspeitas

A polícia informou que durante as investigações as mulheres relataram que estavam ingerindo bebidas alcoólicas, quando avistaram Camille consumindo entorpecentes na rua.

Segundo elas, a adolescente estava atraindo a presença da polícia no local e poderia atrapalhar a venda de drogas. Por conta disso, travaram luta corporal com a jovem, que resultou na morte.

Silvilla e Lucimara foram indiciadas por homicídio qualificado. Elas serão encaminhadas para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficarão à disposição da Justiça.

